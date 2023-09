É muito difícil definir qual é o prato mais “brasileiro”. Nosso país tem dimensões continentais, e a resposta pode variar muito dependendo da região. Sulistas dirão que é o arroz carreteiro, baianos que é o acarajé, e paulistas irão tentar colocar a coxinha na discussão. Mas o que será que os gringos consideram como o prato mais brasileiro de todos? Perguntamos a 3 chefs estrangeiros que atuam no Brasil quais são as receitas e ingredientes que definem a culinária brasileira. E para nossa surpesa, até que rolou unanimidade!

Receita considerada "estranha" em outros países, a farofa brasileira foi um dos pratos apontados pelos chefs Foto: Ana Bacellar

O peruano Enrique Paredes, chef do Ama.zo, foi direto ao ponto. “O prato que considero mais representativo da gastronomia brasileira é a feijoada”, define o chef. “É um prato que considero icônico, pois reflete a mistura de culturas e sabores do Brasil, com influências indígenas, africanas e europeias”. Enrique fez questão de destacar a importância histórica do prato e sua relevância fora do âmbito gastronômico. “Gosto muito de história e sei que a feijoada era um prato popular entre as classes trabalhadoras e escravizadas na antiguidade e, apesar de sua origem humilde, sinto que o feijão se tornou um dos pratos mais consumidos por todas as classes sociais”, completa.

Alain Poletto, chef francês do Bistrot de Paris, destacou primeiro um tipo de receita que causa estranheza aos europeus. “O que eu acho que pode surpreender um estrangeiro é a farofa. Nunca tinha visto nada parecido. Eu não sabia comer aquilo, parecia uma areia ou uma serragem de madeira. Era muito estranho para mim, mas delicioso! Hoje eu amo uma boa farofa”, completa. E quem não ama?

Apesar de citar a farofa, o prato que o francês considera a cara do Brasil não podia ser outro. “A receita que mais representa a culinária brasileira pra mim é a feijoada. É uma receita muito afetiva para mim, porque a sua história, forma como é servida e elaborada se aproxima muito de alguns pratos da minha região, como o potee savoyarde. Além disso, a feijoada é um prato que é feito para compartilhar com as pessoas. Gosto muito desse conceito de reunir os amigos e a família em volta da mesa”, definiu Alain.

Não tem jeito: a feijoada é o prato que os estrangeiros mais associam ao Brasil Foto: MARCELO BARABANI/AE

Chef do Modern Mamma Osteria, o italiano Salvatore Loi conheceu a culinária de uma forma curiosa. “Por incrível que pareça, minha primeira experiência gastronômica brasileira foi com minha sogra italiana, que me apresentou o brasileiríssimo arroz com feijão. Foi com ela também que descobri o pequi”, conta o chef.

Para Salvatore, os ingredientes mais ‘brasileiros’ são todos os derivados da mandioca, como a tapioca e a farinha de mandioca. Em relação à receita, nenhuma surpresa: o italiano também considera feijoada como o prato que melhor representa o país. “O feijão preto é originário da América do sul . Mesmo a feijoada tendo sua origem em Portugal, foi trazida pelos navegadores e essa mistura de cortes suínos caiu na graça dos brasileiros”, explica.