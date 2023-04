O queijo quente, um sanduíche simples encontrado em qualquer padaria do Brasil, é também o lanche ideal para preparar em casa quando o tempo e a grana estão curtos. Normalmente o sanduíche é vendido a preços baixos, mas um restaurante americano resolveu mudar essa realidade, elaborando um queijo quente banhado a ouro que custa mais de 1000 reais e deixando muitos questionamentos sobre a relevância e o real valor da iguaria.

O restaurante nova-iorquino Serendipity3 reivindicou seu lugar no Guinness Book e voltou a servir o quintessential grilled cheese, queijo quente considerado o sanduíche mais caro do mundo. O lanche entrou para o livro dos recordes em 2014, mas estava fora do cardápio do restaurante há algum tempo. Na última semana, o estabelecimento divulgou nas redes a volta do sanduíche ao seu cardápio.

Restaurante americano cobra 214 dólares por queijo quente coberto por ouro comestível Foto: Divulgação @serendipity3nyc

Servido em um pão feito com champanhe Dom Perignon, o sanduíche é recheado de Caciocavallo Podolico, queijo raro produzido no sul da Itália, e coberto por flocos de ouro comestíveis de 23 quilates. O lanche é servido cortado ao meio e o ouro cobre o sanduíche por inteiro, inclusive as bordas.

O queijo quente é apresentado em pratos de cristal Baccarat, acompanhado por uma taça de bisque (espécie de sopa francesa) de tomate e lagosta sul-africana, finalizada com creme e azeite trufado. O bisque serve como um complemento ao sanduíche, uma espécie de condimento rebuscado para “molhar” o queijo quente.

Para experimentar o queijo quente mais caro do mundo, não basta chegar no restaurante e fazer o pedido ao garçom: o sanduíche deve ser reservado com 48 horas de antecedência, para todos os ingredientes serem devidamente encomendados.

Um queijo quente nas padarias brasileiras custa por volta de 10 reais. Apesar dos ingredientes raros e aparência chamativa do quintessential grilled cheese, fica a pergunta: vale a pena pagar mais de 1000 reais no sanduíche mais caro do mundo?