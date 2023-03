O mês da mulher não acabou. Ao menos no Notiê. Na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, a cozinha do Espaço Priceless sedia o encontro único entre quatro chefs de cantos distintos do país: Ieda de Matos (da Chapada Diamantina e à frente da Casa de Ieda), Irina Cordeiro (potiguar do Cuscuz da Irina), Manu Ferraz (do sertão mineiro abaianado do Vale do Jequitinhonha e no comando d’A Baianeira) e Mara Salles (pesquisadora do interior paulista e comandante de um dos mais respeitados restaurantes de cozinha brasileira, o Tordesilhas).

A iniciativa partiu de Onildo Rocha, chef residente do restaurante no topo do Shopping Light: “A ideia foi mostrar o lugar de destaque que as mulheres ocupam na gastronomia, porque é aquela história: lugar de mulher é onde ela quer estar”.

Ao longo deste mês, o paraibano de 46 anos e pai de Ana Luísa, uma jovem cozinheira de 19, entregou suas panelas e brigada a quatro colegas: “A Tássia Magalhães porque só tem mulheres na cozinha do próprio restaurante, a Manu Buffara porque tem destaque internacional, a Janaína Torres Rueda com toda a sua potência, feminilidade e defesa da causa e a Luana Sabino, que está na cozinha com o marido, no Metzi, mas que tem sua própria voz”.

Para encerrar o mês, quatro cozinheiras “super fortes” fazem barulho de uma só vez. Juntas, elas interpretarão o menu Mátria Brazil (R$ 450, sem bebidas), uma homenagem “ao ventre da nossa cultura alimentar ancestral feminina e um símbolo de resistência em nossas panelas de sonhos”, como definiram.

O couvert, batizado de útero fértil, lista snacks que remetem à infância de cada uma delas, a saber, o pão de queijo da Manu, a tapioca com ginga de Irina, o sarapatelzinho de bode de Iêda e o pirão de queijo de cabra da Mara.

Na sequência, a salada morna de feijão-andu com polvo, remete ao encontro da sertaneja d’A Baianeira com o mar e o caldo de peixe com abóbora, maxixe e quiabo é arte de quem começou a botar o bucho no fogão na pequena Utinga, no meio das rochas baianas.

Peça central, o barreado, cozido de carne mais típico do Paraná, evoca o valor da comida de panela, “a comida de mulheres”, para a chef do Tordesilhas. Enquanto o arroz doce com coco, manga e maracujá, da cuscuzeira profissional, mescla gosto de casa com o dulçor do fruto no colhido no pé e foi escolhido para encerrar a festança.

Serviço

R. Formosa, 157, Centro. Qua. às 19h30. Reservas: (11) 2853-0373 ou booking-priceless.com.br