Depois de dois anos sem Carnaval, nada melhor do que passar o feriado brincando nos blocos e trios da cidade certo? Mas antes de sair para a folia ou na hora de voltar para casa, nada melhor do que forrar o estômago para garantir energia extra ou até curar a ressaca.Paladar selecionou quatro endereços que não vão deixar ninguém na mão.

Combo Boqueirão, opção de café da manhã da Casa Boqueirão, em Salvador Foto: Claudia Lima

SALVADOR

Casa Castanho

No burburinho sem fim da folia da capital baiana, no bairro do Rio Vermelho, a charmosa Casa Castanho abre suas portas até o dia 21 (terça-feira) com um menu especial de Carnaval. Das 8h às 15h, será servido o famoso café da manhã da casa e um brunch. Entre as opções para quem quer se preparar - ou repor as energias - está o Combo Boqueirão, que traz pães de fermentação natural, fatias finíssimas de alcatra suína, presunto copa, queijo minas, geleia de tangerina, requeijão, iogurte com frutas, granola e mel e café ou suco. Para os foliões que quiserem sustança depois da festa, a opção é a feijoada, a casa irá servir, nos mesmos dias das 12h às 15h.

Rua Alexandre de Gusmão, 57, Rio Vermelho





SÃO PAULO

Bar e Lanches Estadão

Lanchonete raiz, foi fundada em 1968 e é uma verdadeira instituição paulistana. Para quem for curtir o Carnaval no centro da cidade, é pedida certeira a qualquer hora, já que a casa funciona diariamente 24h. Ou seja, a qualquer hora, é possível curar a ressaca com o famoso Sanduíche de Pernil Tradiça (pernil, molho de cebola pimentão e tomate no pão francês, R$ 24), que já é um clássico dos “lanchos” - dá, inclusive, para pedir pelo aplicativo.

Para quem quiser fugir do lugar comum, é possível provar a Coxa Creme (R$ 9). Os mais animados podem atacar um PF como o de Costela (costela cozida, arroz, feijão e farofa, R$ 31)

Viaduto 9 de julho, 193, Centro





RIO DE JANEIRO

Café Lamas

Patrimônio cultural do Rio de Janeiro, o Café Lamas foi fundado em 1874 e funciona, de domingo a domingo, das 9h30 às 3h da manhã. Ponto de artistas e intelectuais, é parada obrigatória no Carnaval. Para os foliões que querem recobrar as energias, um dos pratos mais pedidos no Carnaval é a Canja (R$55), que serve duas pessoas. Outras opções são o Filé Oswaldo Aranha (R$ 180 para duas pessoas), Pastel de Camarão (R$ 7 a unidade) e o Bolinho de Bacalhau (R$ 9 a unidade). A ideia é comer um docinho? Vá de Pastel de Nata ou Pastel de Santa Clara (8 a unidade).

Rua Marquês de Abrantes, 18, Flamengo





Bar e Restaurante Cervantes

Outro patrimônio da cidade, o Cervantes funciona desde 1955 e é parada obrigatória quando se quer matar a fome na madrugada. Depois de 600 dias fechado, reabriu em novembro último todo reformado, mas com o mesmo cardápio. Ali, o clássico é pedir, das 11h às 5h da manhã, o Sanduíche de Pernil com Abacaxi (R$ 32) servido no pão ciabatta feito de fermentação natural. Vale provar também as empadas, que vêm do Bar Belmonte, outro clássico da cidade. Entre os sabores, Carne Seca (R$ 23), Siri (R$ 23), Frango com Catupiry (R$ 20), Camarão (R$10,50) e Frango (R$ 9). Para acompanhar, chope (R$ 12).

Rua Prado Junior, 335, Copacabana