Queijo Canastra fica na 12ª colocação em lista de melhores queijos do mundo

Mais uma vez, os queijos brasileiros ganharam reconhecimento internacional. O TasteAtlas, guia gastronômico que reúne e avalia comidas do mundo inteiro, elaborou um ranking dos 100 melhores queijos do planeta, e três queijos brasileiros foram prestigiados na lista.

O queijo da Serra da Canastra ficou na 12ª colocação do ranking, à frente de consagrados queijos italianos e franceses, como o mozzarella e o gruyère. O queijo coalho ficou na 39ª posição, e o queijo minas aparece na 94ª colocação.

Os queijos foram avaliados com notas de 1 a 5, baseadas em avaliações de usuários, chefs e especialistas do mundo inteiro. O queijo Canastra levou nota 4.7 e, por pouco, não conseguiu cavar uma vaga no top 10.

Queijo Canastra fica na 12º colocação em lista de melhores queijos do mundo Foto: Werther Santana/Estadão

O top 10 contou com 8 queijos italianos. O primeiro colocado foi o Parmigiano Reggiano, queijo italiano da região de Parma. O queijo da Serra da Estrela, considerado “primo” do Canastra, ficou na quinta posição, representando a culinária portuguesa.

Não é a primeira vez que o queijo da Canastra é reconhecido por premiações e rankings internacionais. Em 2022, a própria TasteAtlas elegeu o queijo da Serra da Canastra como o melhor queijo do mundo, resultado que gerou comemoração por parte de diversos produtores rurais e entidades governamentais de Minas.

A iguaria mineira é produzida através de leite de vaca cru em cidades na região da Serra da Canastra. Em 2008, o queijo foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN, instituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Continua após a publicidade

Além de delicioso, o queijo Canastra é versátil e rende diversos pratinhos deliciosos. Massas, sanduíches, saladas - o queijo vai bem com tudo. Separamos algumas receitinhas que utilizam a iguaria de forma criativa. Confira o passo a passo completo e se delicie!

+ Misto quente com requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra

+ Ravioli de tapioca recheado com queijo Serra da Canastra e molho de ervas

+ Salada de abóbora com queijo da canastra e vinagrete de mel de engenho

+ Hambúrguer de costela, purê de mandioca e queijo da Canastra

+ Polenta taragna com queijo da Canastra meia cura e taleggio

+ Nhoque de batata-doce, palmito e queijo canastra

Continua após a publicidade