Quincho oferece cardápio especial de aniversário com pratos feitos por chefs renomados por até R$ 35

Para quem se pergunta onde comer bons pratos vegetarianos em São Paulo, aqui vai uma dica especial. O Quincho, comandado pela chef Mari Sciotti, está celebrando 5 anos de existência e a comemoração será em grande estilo no dia 2 de abril.

Para trazer ainda mais diversão para esta festa, a chef convidou outros profissionais que deixaram o cardápio do evento ainda mais irresistível. Estão inclusos na lista: Tuca Mezzomo, do Charco; Elisa Fernandes, do Clos Wine Bar; Irina Cordeiro, do Cuscuz da Irina; Paulo Yoller, do Meats e Rafael Aoki, chef confeiteiro do próprio Quincho

Os interessados em participar dessa festança da gastronomia não terão que desembolsar mais do que R$ 35 por prato servido na noite especial. Entre as opções, estão as pizzas de fermentação natural da Mari Sciotti (R$ 35), o tamale de milho tostado do Tuca Mezzomo (R$ 30), o dumpling de massa de arroz recheado de bechamel de cogumelos da Elisa Fernandes (R$ 30), o risotinho de bolacha da Irina Cordeiro (R$ 25) e o hambúrguer de cogumelo do Paulo Yoller (R$ 35).

Além das comidas, no menu de drinks estão inclusos o Fitzgerald, o Gin Tônica e o Aperol Sprits, que custarão R$ 40. E festa que é festa tem que ter música, né? No caso aqui, quem comanda a setlist é a banda Racional Groove, que se apresentará ao vivo, e da DJ Giu Viscardi, que animará ainda mais o espaço.

Serviço

R.Mourato Coelho, 1447, Pinheiros. (11)944501631. Dom, 11h às 19h