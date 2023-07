10 comidas de desenho animado que você já quis provar

Dez comidas de desenho animado que você já quis provar. Foto: Unsplash

Não é novidade que cada pessoa tem um desenho animado favorito e já se imaginou dentro dele. Agora, e sobre as comidas dos desenhos. Você já teve vontade de experimentar alguma delas? Aqui vai uma lista de 10 comidas de desenho animado que já deu vontade de provar:

Hambúrguer do Siri Cascudo

Se você é um grande fã de Bob Esponja, essa é a seleção pra você! É quase impossível assistir o desenho sem ficar com vontade de dar uma mordida no lanche, não é mesmo? E ainda fica a dúvida, como eles fazem esses hambúrgueres debaixo d’água?

Creminho gostoso do Teletubbies

Ah, o creminho gostoso! Com cara de sorvete misturado com iogurte, qual criança nunca quis provar essa fórmula secreta?

Donuts dos Simpsons

Essa comida é uma das mais famosas e algumas lojas de donuts chegam perto do formato original - como por exemplo o stand ‘Lard Lad Donut’ que fica na área do desenho no parque Universal Studios, em Orlando. Essa rosquinha vive na mão do Homer e é muito popular na internet.

Macarronada de A Dama e o Vagabundo

O sonho de todo romântico é interpretar a cena do filme A Dama e o Vagabundo, onde os cachorros dividem o espaguete. O macarrão é uma das comidas mais gostosas e versáteis, talvez só um pouco difícil de não se lambuzar com ele. Confira nesta matéria como fazer a macarronada perfeita.

Lasanha do Garfield

Um personagem que não gosta de segundas-feiras, porém ama lasanha, quem nunca quis provar o prato desse gato icônico que atire a primeira pedra. Veja aqui como fazer uma deliciosa lasanha à bolonhesa.

Pizza das Tartarugas Ninjas

Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo afirmam nos desenhos que tudo acaba bem quando termina em pizza, ainda mais quando comida com as mãos!

Biscoitos do Scooby

Para Scooby, um biscoito era suficiente para destravar a coragem e tirar o medo dos monstros. Não tinha um episódio que não tivesse o famoso biscoito.

Mel do Ursinho Pooh

Nenhum mel jamais será igual ao do Ursinho Pooh. Apesar de sempre ter o mesmo gosto, o do desenho parecia ter algo de diferente.

Dumpling do Kung Fu Panda

Pelo nome, talvez você não lembre, mas o dumpling é um bolinho feito no vapor e aparece muito na animação. É considerada uma comida tradicional asiática, de massa frágil e servido em festas e comemorações. Ele possui versões com carne, vegetal e doce.

Espinafre do Popeye

É a única das comidas não apetitosa da lista, mas o espinafre é o que fazia o Popeye ficar forte e preparado para qualquer coisa.