10º Festival do Japão: uma década de celebração e cultura; veja o que esperar

O Festival do Japão RS, o maior evento de cultura japonesa do Rio Grande do Sul, está celebrando sua 10ª edição com o tema “Oiwai - celebração”.

Segundo o portal O Sul, organizado pela Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul, Anime Buzz e Ninja Produtora, o evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este local, tradicionalmente utilizado para a Expointer, receberá o festival, oferecendo entrada gratuita e uma variedade de atrações e atividades culturais para toda a família. Confira a programação:

Experiências Culturais Japonesas

Desde a primeira edição, o Festival do Japão RS oferece diversas experiências da cultura japonesa, incluindo apresentações típicas de karaokê, danças folclóricas japonesas, performances de tambores japoneses (taikô), artes marciais, exposições e oficinas. Salas temáticas apresentam bonsai (árvores cultivadas), ikebana (arranjos florais), shodô (caligrafia japonesa), origami (dobradura), mizuhiki (arte com nós) e jogos japoneses.

Anime Buzz

PUBLICIDADE

A parceria com o Anime Buzz traz uma explosão da cultura pop para os fãs de games, séries, animes e mangás orientais. O espaço dedicado aos cosplayers, admiradores e entusiastas da cultura japonesa oferece uma experiência única.

Atrações Artísticas e Novidades

Esta edição comemorativa apresenta atrações que marcaram a história do evento, como o Grupo Shinsei (danças tradicionais), Requios Gueinou Doukoukai (grupo de Taikô), Awaodori Represa (Apresentação de dança Típica) e Minyo (Canções Folclóricas Japonesas). Além disso, há novidades como o renomado mágico profissional Sayuri Satake, que apresentará um espetáculo cativante com interações divertidas com o público.

Uma adição empolgante à programação é a presença confirmada do influenciador japonês Olá Guti, que compartilhará suas experiências no Brasil. Guti terá um estande próprio para conversar com todos, vender seus livros e fotos de suas viagens ao Japão, além de realizar caligrafia japonesa ao vivo.

Gastronomia Japonesa

PUBLICIDADE

A experiência gastronômica japonesa será um destaque do festival, com pratos tradicionais como sushi, tonkatsu, tempurá, yakisoba, takoyaki (bolinho de polvo), lámen, guioza, karaage (frango frito) e muito mais. Os visitantes poderão saborear uma ampla variedade de pratos que refletem a riqueza da culinária japonesa.

Gastronomia Japonesa Foto: Hira

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.