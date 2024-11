Conheça as 10 melhores sobremesas do mundo, segundo ranking internacional

A história e tradição de um país se refletem na gastronomia local. A alimentação é uma das expressões culturais mais marcantes de um povo, mas, nem só de pratos salgados se vive a comida. As sobremesas também ajudam a contar a história de um país.

Pensando nisso, o TasteAtlas publicou uma lista com as 100 melhores sobremesas do mundo. O ranking foi montado com base nas avaliações dos usuários da própria plataforma. Confira o top 10, veja a lista completa aqui.