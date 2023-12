O Ano Novo é tempo de comer bastante peixe e celebrar a virada do ano. O salmão é uma proteína bem versátil, saborosa e que combina muito com o verão. Para você se arriscar na cozinha, a gente indica dez receitas que você pode fazer no conforto de casa. Confira!

Arroz de forno de cogumelos com salmão: sofisticado e ótimo para comer em família, este arroz de forno com salmão e cogumelos é cheio de sabor. Leva também molho de soja e tem a crocância da deliciosa pele de salmão. Veja a matéria completa. Salmão grelhado: com palmito, cogumelos e tomates cereja, aprenda a fazer o básico dos básicos, um salmão grelhado que fica uma delícia. Veja a matéria completa. Penne ao limão com lascas de salmão: para quem não pode ficar sem uma boa massa, esta é a opção certeira para o Ano Novo. Veja a matéria completa. Sashimi de salmão com especiarias: um clássico japonês, o sashimi é opção fácil, com poucos ingredientes e que agrada o paladar de quem ama peixe cru. Veja a matéria completa. Salmão com maionese: com maionese caseira, este salmão fica pronto em apenas oito passos e rende quatro porções bem servidas. Veja a matéria completa. Salmão com manteiga de anchova e alcaparra: em seis passos, este salmão na manteiga fica pronto para servir. Ótimo para o jantar, leva sete ingredientes e é uma opção leve e saborosa. Veja a matéria completa. Salmão ao molho de laranja: refrescante e saboroso, este salmão fica pronto rapidinho em apenas quatro passos. Veja a matéria completa. Poke de salmão: uma opção bem praiana e fresca do salmão, o poke - prato típico da culinária havaiana - é ótimo para quem quer apostar no salmão de maneira mais leve e refrescante. Veja a matéria completa. Salmão no missô: com pasta de missô, saquê e salmão, este prato rende dez porções e é excelente quando acompanhado de gohan, o arroz japonês. Veja a matéria completa. Salmão em crosta de gergelim: crocante e suculento na medida certa, este salmão leva apenas cinco ingredientes e fica pronto bem rápido. Veja a matéria completa.