10 receitas para montar uma mesa de petiscos de encher os olhos no Natal

Uma das refeições mais esperadas do ano acontece no mês de dezembro, quando é comemorado o Natal, e, normalmente, as famílias e amigos se reúnem. Às vezes, menos quantidade inicialmente e mais qualidade podem ser uma opção que agrade aos envolvidos, antes realmente da grande comilança.

Por isso, o Paladar separou incríveis receitas de petiscos que você pode fazer na sua casa, ampliando não somente a diversidade de comida, mas o sabor, e, também, exemplos de como deixar o visual da sua mesa incrível.

Um dos casos é a ‘surpresa de frutas secas’, da chefe Heloisa Bacellar, que pode ser colocada em um recipiente maior e leva temperos como alho e tomilho, que combinam muito bem com queijo de cabra (mais uma dica!).

Outro exemplo é a receita chamada ‘brandade de bacalhau’, que tem o principal ingrediente, o bacalhau, além de purê, azeite aromatizado e creme de leite, tudo em pequenas quantidades. Perfeito para forrar o estômago dos convidados!

Gostou dessas opções? Confira a matéria completa do Paladar, em que estão disponíveis 10 receitas diferentes e fáceis, clicando aqui.

Além disso, sabendo que os deliciosos chocottones e panettones ficam em destaque nessa época do ano, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opões desses produtos no mercado, que estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar também tem várias receitas para a sua mesa principal, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.