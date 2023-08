10 receitas para quem é fã de ‘Harry Potter’

Para os fãs da saga Harry Potter, a magia não se limita apenas às telas do cinema ou às páginas dos livros. Ela também pode ser encontrada na cozinha!

Graças aos restaurantes Vassoura Quebrada e Castelo Magia e Bruxaria, temos acesso a receitas encantadoras inspiradas no universo mágico de J.K. Rowling. Prepare sua varinha e vamos cozinhar!

1. Brigadeiro de Abóbora

Inspirado no suco de abóbora dos filmes, o Castelo Magia e Bruxaria nos traz um brigadeiro macio, sem corantes e que derrete na boca.

2. Brownie de Chocolate com Hortelã e Nutella

Uma combinação deliciosa de chocolates e hortelã, idealizado pelo Castelo Magia e Bruxaria, remetendo às Mandrágoras das aulas de herbologia.

3. Cerveja Amanteigada

Um clássico do mundo bruxo, essa bebida não alcoólica é feita com sorvete de baunilha e é uma especialidade do Vassoura Quebrada.

4. Crush Blush

Uma bebida refrescante que combina limão-siciliano com hibisco, perfeita para se sentir em uma aula de poções com o Professor Snape.

5. Drink de Licor de Café com Menta

Uma mistura revigorante de café e menta, inspirada nos filmes e livros, trazida pelo Vassoura Quebrada.

6. Escondidinho de Carne Seca na Moranga

Uma receita do Castelo Magia e Bruxaria que remete a um caldeirão mágico, perfeito para os bruxos famintos.

7. Hambúrguer de Grão-de-Bico

Uma opção vegetariana deliciosa do Vassoura Quebrada, ideal para bruxos e trouxas que buscam alternativas sem carne.

8. Molho Especial do Vassoura Quebrada

Inspirado na habilidade culinária da mãe do Rony Weasley, este molho promete realçar o sabor de qualquer prato.

9. Onion Rings

Crocantes anéis de cebola do Vassoura Quebrada, perfeitos para acompanhar uma cerveja amanteigada ou um refrigerante gelado.

10. Receita Secreta

Além das receitas mencionadas, os restaurantes guardam segredos mágicos que prometem encantar o paladar de todos os bruxos e trouxas.

Com essas receitas, sua cozinha se transformará em um verdadeiro banquete de Hogwarts. Bom apetite e que a magia esteja com você!