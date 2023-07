100 anos da Disney: Epcot terá comidas especiais e uma surpresa com Mickey e Minnie para visitantes

Este ano, a Walt Disney Company está celebrando os 100 anos. A partir de 22 de setembro, os visitantes do parque de Orlando, Epcot, poderão provar novas comidas, tirar fotos com personagens e com novas esculturas para celebrar o aniversário.

Segundo o portal Panrotas, o Epcot será o centro da celebração do ‘Disney 100′. Os visitantes poderão tirar uma foto com a nova escultura de Platina do Mickey Mouse. Além disso, o Globo do parque será iluminado todas as noites com cores e luzes especiais, acompanhadas do hino do Disney 100 anos.

E não para por aí, os visitantes também poderão tirar fotos com o Mickey e a Minnie Mouse juntos, em versão platina celebrando o 100º aniversário no Epcot. Geralmente, o único parque onde é possível tirar foto com os dois ao mesmo tempo é o Animal Kingdom, porém, durante o período de celebração, os visitantes encontrarão os dois personagens e com uma roupa exclusiva para tirar várias fotos no Epcot.

A festa ainda contará com comidas e bebidas especiais, em versão limitada. O balde de pipoca exclusivo de 100 anos, por exemplo, será apenas para a ocasião.

A celebração acontece entre os dias 22 de setembro e 31 de dezembro, em todos os parques e resorts do Walt Disney Company.