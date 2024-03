11 chefs indicam suas padarias favoritas de São Paulo

O aroma marcante de pão fresco e a atraente variedade de produtos nas vitrines são características que remetem a padarias comuns em vários estados do Brasil, inclusive em São Paulo.

Algumas particularidades desses estabelecimentos fazem toda a diferença. A matéria de Matheus Mans consultou chefs renomados que, seja pelos produtos artesanais, pela tradição ou até mesmo pela ousadia na oferta, destacaram suas preferências.

Telma Shiraishi, do Aizomê, citou a Hakkopan como sua primeira escolha, principalmente pela capacidade de unir os sabores do Japão. Marco Aurélio Sena, do Tantin, tem a CPL como sua favorita, especialmente devido ao seu pão com requeijão.

Já André Mifano, do Donna, optou pela Nova Leão por conta do seu pão tradicional e quentinho, além de servir diferenciadas cachaças. Outros chefs conhecidos também compartilharam suas escolhas no conteúdo completo. Leia na íntegra.

