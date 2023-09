11º Festival da Linguiça termina neste domingo; veja como participar

Considerada a Capital Nacional da Linguiça Artesanal, a cidade interiorana de Bragança Paulista (SP) realiza neste final de semana o Festival da Linguiça, que chegou à sua 11ª edição este ano. A proposta é ter a carne de porco como ingrediente protagonista, resultando em pratos deliciosos, diferenciados e inusitados, como sushis, churros, chocolates, entre outros.

O evento, que acontece no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa, o Posto de Monta, tem atraído moradores e turistas, que se movimentam por quilômetros para experimentar a iguaria tradicional, e se encerra neste domingo (17).

Comercializada tanto em formatos mais tradicionais quanto mais sofisticados (ou surpreendentes pela combinação com elementos que supostamente não combinam), alguns destaques são: a linguiça preparada com chocolate e conhaque, o acarajé de linguiça e a linguiça sabor ‘Romeu e Julieta’, que é recheada com cubos de queijo e goiabada, segundo informações do G1.

Receitas testadas e aprovadas

Amplie seu cardápio e suas habilidades culinárias aprendendo diferentes receitas com linguiça. Saiba como fazer tomates recheados com queijo e linguiça, linguiça com uva e cachaça e linguiça francesa.