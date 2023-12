11 padarias artesanais que você precisa conhecer em São Paulo

São Paulo é um dos estados do Brasil conhecido pelo seu grande movimento e alguns pontos turísticos, como o Mercadão Municipal, no centro. Mas e a sua gastronomia? Uma padaria, por exemplo, pode ser ideal para um café da manhã, almoço, lanche da tarde ou um jantar.

Pensando nisso, o Paladar separou 11 estabelecimentos artesanais que você não pode deixar de visitar, com propostas tão variadas que são capazes de agradar todos os gostos, além da diversidade de localidades que, com certeza, você conhece e pode fazer uma visitinha.

St. Chicho

Com três localizações, entre a Rua Fernão Dias e a Avenida Higienópolis, o destaque dessa padaria vai para a produção de pães pela mão da padeira, Helena Mil-Homens, que utiliza ingredientes como centeio, mel e água, criando um formato ideal, que também entrega crocância.

Padoca do Maní

Na rua Joaquim Antunes, essa padaria abraçou um diferencial ao utilizar na sua cozinha produtos orgânicos e tipicamente brasileiros, que ganham criações autorais. Dá para encontrar desde refeições comuns, até aquelas que nos dão gostinho de realização na casa de vovó, como a cuca de uva, pão na chapa ou um bolo completamente fofinho.

Zestezing

Com a fundadora Cláudia Rezende e a localização no Jardim Paulista, a Zestezing é uma padaria que manteve a tradição em suas produções, como passar pelo processo de fermentação mais longo. Contudo, esse formato permite, com certeza, um sabor e aroma diferenciados. Dependendo do momento da sua visita, dá para aproveitar uma delícia ‘’surpresa’' do dia!

