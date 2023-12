Com ingredientes da mais alta qualidade, bom serviço e técnicas culinárias como jamais se viu, os restaurantes mais caros do mundo prometem uma experiência culinária sem igual! Chefs mundialmente reconhecidos ousam e desafiam os limites da cozinha para servir excepcionalidade à mesa.

O site Insider Paper separou os dez restaurantes mais caros de 2023 e a gente mostra todos para vocês! Confira!

Sublimotion – Ibiza, Espanha

Esse restaurante fica em um dos arquipélagos mais badalados da Europa, famoso por suas paisagens exuberantes, suas festas e seu glamour. Ibiza abriga o restaurante mais caro do mundo, que custa em torno de 2.380 dólares por pessoa, o que equivale a mais ou menos 11.700 reais. Com duas estrelas Michelin, o Sublimotion é comandado pelo chef Paco Roncero que proporciona um menu em vinte etapas, com duração de três horas. O restaurante funciona apenas três meses por ano, durante o verão espanhol. Ele também apresenta um show com laser, efeitos visuais e projeções para entreter os clientes.

Per Se – Nova Iorque, Estados Unidos

A 680 dólares por cabeça, aproximadamente 3.300 reais, o Per Se foi criado em 2004 pelo renomado chef Thomas Keller. O restaurante rendeu ao chef seu segundo estabelecimento com três estrelas Michelin. O cardápio inclui três menus degustação em nove fases, com enfoque nas culinárias francesa e americana. Ah, e também tem opção para os vegetarianos de plantão! A vista também é uma delícia, de lá, é possível ver o Columbus Circle e o Central Park, verdadeiras marcas-registradas da cidade que nunca dorme!

Ultraviolet – Xangai, China

Do chef francês Paul Pairet, o Ultraviolet é uma experiência imersiva e inovadora que combina efeitos audiovisuais e menus com dez a vinte etapas que mexem com os sentidos. Mas, atenção! Essa vivência é bastante exclusiva, há apenas uma mesa no restaurante que acomoda somente dez pessoas por vez. A localização também está guardada a sete chaves, o que contribui para o mistério de toda a experiência. para comer lá, os preços variam de 570 a 900 dólares, equivalente a quase 2.800 reais e chegando até 4.390 na cotação atual.

Masa – Nova Iorque, Estados Unidos

Um restaurante especializado em sushi no meio de Hell’s Kitchen, o Masa tem refeições que custam 595 dólares por pessoa (quase 2.900 reais). O chef com três estrelas Michelin Masa Takayama dá nome ao lugar e assina o menu degustação de sushi que foca nos sabores essenciais e em ingredientes simples e frescos disponíveis no dia. Logo, as opções no menu mudam diariamente.

Maison Pic Valence – Paris, França

Na capital da França, o Maison Pic Valence tem o menu assinado por Sophie Pic, umas das poucas mulheres a comandar um restaurante com três estrelas Michelin no mundo. Sua cozinha inovadora, de sabores únicos e combinações criativas, é reconhecida mundialmente, com pratos deliciosos que custam 445 dólares por pessoa (2.170 reais, aproximadamente). A refeição pode ser saboreada em um cenário estonteante: os jardins Mediterrânicos.

Restaurant De L’Hôtel De Ville – Crissier, Suíça

Com uma carta de vinhos de 40 páginas, o Restaurant De L’Hôtel De Ville, na Suíça, serve um menu degustação em onze etapas que inclui mexilhões, filé de cordeiro e caviar. Os pratos são assinados pelo chef Frank Giovanni, que garantiu três estrelas Michelin para o restaurante. O valor da refeição parte dos 415 dólares, mais de 2.000 reais.

Guy Savoy – Paris, França

Com um menu degustação de treze etapas assinado por Guy Savoy, o sétimo restaurante mais caro do mundo tem carne como grande foco, com opções como froie gras de pato com caviar e zabaione defumado. Os pratos nesse restaurante podem custar de 385 dólares (quase 1.900 reais) a 626 dólares (mais ou menos 3.050 reais). Uma curiosidade: Savoy treinou o grande chef Gordon Ramsey, uma verdadeira celebridade do universo gastronômico.

Kitcho Arashiyama – Tóquio, Japão

Variando de 380 dólares (1.800 reais, aproximadamente) a 570 (2.800 reais), o Kitcho Arashiyama é um restaurante de culinária tradicional japonesa, mais especificamente a culinária kaiseki, que combina ingredientes da estação em refeições harmônicas em sabor, cores e texturas. O menu degustação possui dez fases e é assinado pelo chef Kunio Tokuoka.

Ithaa Undersea – Maldivas

As ilhas Maldivas são muito mais do que praias paradisíacas e hotéis que parecem saídos de sonho, elas também abrigam o nono restaurante mais caro do mundo, o Ithaa Undersea. Localizado na ilha Rangali e é o primeiro restaurante que fica embaixo d’água. A vista panorâmica do fundo do Oceano Índico já é, por si só, uma baita atração. Quanto à comida, ela fica por conta do chef italiano Marco Amarone, com um menu de almoço em quatro etapas e um de jantar com seis que consistem, majoritariamente, da culinária europeia da mais alta qualidade, harmonizada com os melhores vinhos do mundo. Essa experiência sai a 320 dólares por pessoa, aproximadamente 1.560 reais.

Aragawa – Tóquio, Japão

O mais baratinho da lista custa nada mais nada menos do que 260 (aproximadamente 1.250 reais), com opções até 370 dólares (pouco mais de 1.800 reais). Seus pratos mais famosos levam os deliciosos (e caros) bifes Kobe e Wagyu, que são consideradas carnes com gosto excepcional pelas condições especiais em que esse tipo de gado é criado. O menu é à la carte e o restaurante fica localizado em um porão de um velho edifício da capital japonesa.