12ª Settimana Cucina Italiana tem Paola Carosella madrinha e 20 restaurantes; saiba mais

Entre os dias 23 e 29 de outubro, São Paulo irá sediar a 12ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, evento que busca trazer mais da diversidade e riqueza da cozinha italiana.

O evento terá pratos das 20 regiões italianas, elaborados por 20 chefs que atuam na Itália, convidados exclusivamente para esse encontro. Eles serão abrigados em 20 restaurantes da cidade, onde poderão ser encontrados os pratos tipicamente italianos.

Os restaurantes são: Zena; Temperani Cucina; Casa Santo Antônio; Sensi; Santo Colomba; Vinheria Percussi; Maremonti (unidade de Pinheiros); Picchi; Piselli; Enosteria; Vinarium; Due Cuochi Trattoria (unidade Pinheiros); Ristorantino; Supra di Mauro Maia; Ca’d’Oro; Terraço Itália; Lido; Tre Bicchieri; Simone; Gero (Grupo Fasano).

Além disso, o Consulado Geral da Itália em São Paulo anunciou que a chef Paola Carosella será madrinha da 12ª Settimana della Cucina Regionale Italiana.

