13 espumantes brasileiros premiados para as festas de fim de ano

Com o Natal e o Ano-novo chegando é importante saber qual espumante será servido na ceia e nada melhor do honrar bebidas brasileiras nessas datas tão especiais.

Por isso o Paladar preparou uma seleção de treze espumantes premiados com a grande medalha de ouro na 13ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro, realizado em setembro deste ano, no Rio Grande do Sul.

Confira os espumantes que receberam a grande medalha de ouro e são boas apostas para as festas de fim de ano:

Nature

Fenice Espumante Nature Branco 2018, de Videira (SC)

Miolo Iride Espumante Nature 2012, de Bento Gonçalves (RS)

Brut

Biografia Espumante Brut Rosé 2017, de Bento Gonçalves (RS)

Garibaldi Vero Espumante Brut Rosé 2023, de Garibaldi (RS)

Valmarino Espumante Brut Tradicional 2018, de Pinto Bandeira (RS)

Zanella Blanc de Blanc Brut, de Antônio Prado (RS)

Moscatel e demi-sec

I Love Wine Espumante Moscatel Branco, de Caxias do Sul (RS);

Monte Paschoal Dedicato Espumante Brut Champenoise, de Farroupilha (RS);

Casa Valduga Premivm Espumante Moscatel, de Bento Gonçalves (RS);

Cave Antiga Espumante Moscatel 2018, de Farroupilha (RS);

Dom Naneto Espumante Moscatel Rosé, de Garibaldi (RS)

Chandon Passion, de Garibaldi (RS)

Casa Perini Espumante Branco Cristal Demi-Sec, de Farroupilha (RS)

