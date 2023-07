15ª edição do Festival Gastronômico de Martins vai até domingo com entrada franca

15ª edição do Festival Gastronômico de Martins vai até domingo Foto: Imagem: reprodução do instagram @festivalmartins

O Festival Gastronômico de Martins, no Oeste potiguar (Rio Grande do Norte), é uma grande tradição tanto que está na sua 15ª edição. O evento seguirá até domingo, dia 23, com a expectativa de receber mais de 20 mil pessoas. O festival contará com uma grande variedade gastronômica e atrações culturais.

Segundo o portal G1, na praça do centro da cidade estarão reunidos estandes de 8 restaurantes da região que concorrem a prêmios com pratos criados para o festival. Estarão presentes também lanchonetes e food trucks.

Os organizadores já estão alertando sobre o tempo da espera nas filas dos restaurantes. De acordo com a prefeitura, o evento representa um investimento de R$1,5 milhões, entre recursos públicos e patrocínios privados.

A entrada é gratuita e os pratos são de preços variados. O evento acontecerá na praça do centro da cidade, onde sempre é realizado.