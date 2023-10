18° Festival dos Derivados da Mandioca termina neste domingo; veja como participar

O evento, que já se tornou uma tradição no calendário festivo de Santarém, no Pará, apresentará uma variedade de espetáculos culturais e shows de bandas locais. Uma das atrações principais é a venda dos derivados da mandioca, incluindo farinha de tapioca, carimã, crueira, molho com tucupi, tarubá e beiju. Além disso, outros pratos típicos da culinária paraense, como vatapá, galinha caipira e tacacá, também estarão disponíveis no cardápio.

Neste domingo (8), os visitantes poderão desfrutar de um almoço com um menu típico da região (destaque para o prato principal: galinha caipira), participar de um animado bingo no festival e apreciar apresentações musicais ao vivo das bandas Rafael das Teclas e Forró di Luxo.

Segundo o G1, o festival está localizado na comunidade Irurama que fica a 9 km da área urbana de Santarém e o acesso se dá pela Rodovia Everaldo Martins (PA 457), entrando à margem direita do ramal com extensão de 800 metros da rodovia à área central da comunidade.

Receitas testadas e aprovadas

