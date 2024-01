2º melhor requeijão do mercado: descubra o critério usado pelos especialistas

O requeijão é um dos produtos lácteos mais adorados pelos brasileiros, podendo ser incluído em várias refeições, desde o café da manhã a sobremesas.

Mas para aqueles que consomem as opções industrializadas vendidas em supermercados, é importante prestar atenção nas especificações e levar em conta, além do preço, o sabor do requeijão e os ingredientes usados no preparo.

Para ajudar no processo de escolha, o Paladar convidou um time de jurados para testar às cegas 12 marcas de requeijão. Os especialistas foram criteriosos na prova e levaram em conta qual marca lembrava as origens do requeijão no Brasil, com sabor delicado, textura cremosa e apresentação de dar água na boca.

A Aviação foi considerada a segunda melhor marca. Na opinião dos jurados, o requeijão apresentou uma textura muito similar a do requeijão artesanal, sabor agradável, aroma defumado e bom equilíbro de acidez e sal. Alguns dos jurados, porém, acharam o produto um pouco salgado em comparação aos demais.

