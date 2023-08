26ª Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes; confira as novidades

Produzido pela Plataforma Fartura, o Festival de Tiradentes tem como missão valorizar a gastronomia. O evento oferece aulas, degustações e espaços dedicados para os produtores de origem. As aulas são realizadas com grandes profissionais, como a pesquisadora Mara Salles.

A principal das novidades é a volta dos festins ao formato original. A troca de experiências entre chefs é a receita do sucesso do festival. Um dos espaços mais disputados é o Brasa e Lenha, que vai crescer e se transformar em uma cozinha mineira.

Segundo o Estado de Minas, na degustação, a chef Dani Martins estará presente. Enquanto no espaço Cozinha, Cláudia Krauspenhar estará ao vivo com a receita de lentilha composta por porco e marisco. Para experimentar os sabores e aproveitar mais ainda o festival, os interessados deverão fazer a inscrição no local.

O Festival será realizado na Praça da Rodoviária, na Praça Santíssimo e no Largo das Forras, em Tiradentes, Minas Gerais, de 18 a 27 de agosto.