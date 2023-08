27 restaurantes para visitar da série ‘And Just Like That…’

Carrie e Aidan se reencontram em restaurante. Foto: HBO Max/Divulgação

A segunda temporada de And Just Like That...(HBO), série spin-off de Sex and the City, tem dado um foco especial para restaurantes em Nova Iorque e na Costa Oeste dos Estados Unidos.

Mas você sabia que é possível frequentas esses lugares? A revista Eater se encarregou de rastrear quase todas as locações por onde Carrie (Sarah Jessica Parker) e outros personagens fizeram suas refeições. Confira:

Episódio 1: Baile do Met

Zooba

Jackie compra seu almoço no Zooba, um restaurante egípcio com comida “fast-casual” localizado no bairro Nolita.

PUBLICIDADE

Daniel, 60 East 65th Street

O requintado restaurante Daniel, aberto desde 1993, aparece duas vezes no episódio.

GGTokyo

O restaurante e bar japonês localizado na fronteira do bairro Nomad é visitado por Nya.

Episódio 2: O Brechó

PUBLICIDADE

KYU

Carrie e Seema tomam martinis nesse restaurante conhecido pelo churrasco pan-asiático.

Le Coucou

Charlotte, Lisa e Anthony comem camarões gelados com sabayon (um creme feito de gemas e vinho) acompanhados por champanhe no Le Coucou em almoço.

Nello

PUBLICIDADE

Seema deixa o restaurante italiano Nello, localizado no Upper East Side e conhecido mais por sua clientela de celebridades do que pela comida.

Neptune’s Net

Miranda aparece nesse restaurante que serve peixe frito e sopa em tigelas de pão, mas não consome nada.

Rao’s Hollywood

Che faz uma filmagem no local do restaurante Rao’s Hollywood, que tem o famoso molho vermelho nova-iorquino.

PUBLICIDADE

Episódio 3: Capítulo 3

The Evelyn Hotel

LTW, Charlotte, Carrie e Nya almoçam no restaurante.

Rosecrans Florist & Cafe

Amanda passa no Rosecrans para pegar café e flores enquanto liga para Carrie.

Avena Ristorante

Seema e Anthony conversam enquanto almoçam no Avena, um restaurante italiano localizado na 22 East 66th Street, enquanto Carrie, que fingiu estar doente, para come um hambúrguer em casa.

Varsano’s Chocolate

Carrie traz chocolates dessa loja para sua vizinha.

Flex Mussels

Seema e Carrie comem mexilhões enquanto brindam aos bons e maus da cidade de Nova Iorque.

Episódio 4: Viva!

L’Adresse NoMad

Carrie e Jackie vão tomar café da manhã no L’Adresse NoMad.

Poppi

Carrie desabafa com Seema durante o café.

Rosemary’s

Charlotte e Miranda tomam brunch no ensolarado restaurante italiano Rosemary’s.

Mark Bar

LTW e Herbert tomam uma bebida no bar de um hotel perto da Madison Avenue e discutem sobre a próxima festa de aniversário.

Episódio 5: Gostosuras ou Travessuras

The bar at the Baccarat Hotel and Residences

Carrie, Nya e Seema se encontram neste bar de hotel luxuoso, onde todas as bebidas são servidas em cristal Baccarat. O lugar vende coquetel por 5.000 dólares com gin de açafrão e Chartreuse de 100 anos.

Citarella, com unidades em vários locais

Carrie pede desculpas a George, o homem que caiu da bicicleta e quebrou o pulso depois que Carrie parou na ciclovia, Carrie aparece no apartamento de George com sopas e lanches do mercado gourmet Citarella. Inclusive, a atriz que interpreta Carrie, Sarah Jessica Parker, costuma fazer compras nesse lugar.

Up Thai

Miranda vai com Che ao restaurante tailandês Up Thai, que fica no Upper East Side, e experimenta o apimentado curry vermelho.

Episódio 6: Ciclone Bomba

Com a cidade de Nova Iorque sendo atingida por uma tempestade de neve, ninguém sai para jantar nesse episódio.

Episódio 7: 14 de Fevereiro

Veronika

Charlotte, Miranda e Carrie almoçam nesse restaurante localizado no museu Fotografiska. Carrie pede uma salada com ingredientes orgânicos, Charlotte pede salmão e Miranda vai de linguado com molho de azedo.

Gotham Bar and Grill

Charlotte repreende Harry para entrar no OpenTable para fazer uma reserva para o Dia dos Namorados, embora ele inicialmente resista a sair em um feriado tão enigmático. Harry e Charlote esperam por uma mesa neste no Gotham Bar and Grill, um restaurante do centro que também é uma espécie de biblioteca.

Il Corso, 54 West 55th Street

Carrie aparece no Il Corso, um restaurante italiano que fica na esquina do MoMa, para seu jantar de Dia dos Namorados com Aidan. Mais tarde, ela percebe então que errou o número do restaurante e Aidan já está sentado aguardando em outro.

Benoit, 60 West 55th Street

Aidan aguarda por Carrie no restaurante Benoit, de culinária parisiense, para que, juntos, finalmente possam ter o jantar de Dia dos Namorados.

Episódio 8: Há Cem Anos

Reyna

O clube e restaurante Reyna, localizado no bairro Union Square, é onde Carrie conversa com Seema, Charlotte e Miranda sobre seus planos futuros.

Zaytinya

Charlotte e Miranda se juntam a Carrie e Aidan para jantar no restaurante nova-iorquino Zaytinia.