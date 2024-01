3 alimentos que te ajudam a combater a ressaca pós-réveillon

Após 365 dias marcados por muito trabalho, compromissos e árduas conquistas nas mais diversas áreas da vida, é normal celebrar a passagem de ano com tudo o que se tem direito: boa comida e boa bebida, servidas aos montes para marcar a festividade e o clima de união na ceia.

Com isso, muitos acabam passando do ponto no consumo de álcool, tornando o dia seguinte difícil de aguentar. Se você foi um desses que bebeu muitos drinques para maiores de 18 anos, pode ser que esteja com alta sensibilidade à luz e ao som, dor de cabeça intensa, ânsia de vômito e outros sintomas, que felizmente podem ser aliviados por meio de alguns alimentos.

Confira, abaixo, três itens destacados no artigo de Juliana Carreiro, do Blog Comida de Verdade para o E+, que são grandes auxiliadores na recuperação do bem-estar geral:

Água de coco

A água é sempre uma aliada no combate à ressaca, e isso se estende às frutas com alta taxa de água na composição, como é o caso da melancia e do coco, auxiliando na recuperação dos nutrientes no corpo.

PUBLICIDADE

Coco verde Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Açaí

Além de ser um alimento refrescante, ideal para o calor típico de dezembro e janeiro (sem mencionar as constantes ondas de calor), o açaí é rico em antioxidantes, que reduzem os sintomas da ressaca.

AÇAÍ NA TIGELA. FOTO: FELIPE RAU/AE

Aveia

PUBLICIDADE

A aveia é um cereal rico em proteínas, que agem contra a ressaca. Ainda possui outros benefícios e é versátil o suficiente para ser inserido na alimentação de diversas formas, seja acompanhando uma porção de iogurte, salpicado em pedaços de frutas, integrando massas de panqueca e tapioca, entre outros pratos.