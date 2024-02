3 bares e restaurantes para conhecer na Santa Cecília

A Santa Cecília se reinventou nos últimos anos e se tornou um dos bairros mais focados em gastronomia em São Paulo, com muitos bares e restaurantes. A seguir, veja três locais que são imperdíveis e você precisa conhecer na Santa Cecília.

Boteco do Góis

Essa bar na Santa Cecília é lugar ideal para quem procura comida gostosa sem carne. O boteco do Gois tem um menu pensado para o público vegano e vegetariano repleto de opções, inclusive o famoso PF.

Onde: R. das Palmeiras, 130, Santa Cecília. 2337-4421. Seg. a sáb., 10h/21h.

Borgo Mooca

Esse restaurante comandado pelo chef Matheus Zanchini tem inspiração italiana, mas não segue ao pé da letra as tradições e costuma surpreender pelas combinações inesperadas. No cardápio atual, por exemplo, a casa oferece um agnolotti estufado com bochecha cozida e um bacalhau com burrata.

Onde: R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília. 97574-3213. 12h/15h30 e 19h/22h30 (dom., 12h/17h; fecha seg.).

Conceição Discos

Em uma espécie de café-restaurante, a chef Talitha Barros apresenta uma sugestão nova de prato todos os dias. Também há quitutes, como o pão de queijo recheado com pernil, disponíveis diariamente, além de boas cervejas e sobremesas.

Onde: R. Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque. 3477-4642. 12h/17h (funciona apenas no último domingo do mês).

Para saber mais opções de restaurante na Santa Cecília, leia a matéria completa.