3 bartenders brasileiros que você precisa conhecer

Por trás das bebidas saborosas e drinques, há talentosos bartenders que estão sempre em busca de inovação. Esses profissionais são capazes de misturar técnica, criatividade e conhecimento, tornando momentos incríveis.

Para quem tem curiosidade, que tal conhecer três bartenders e suas dicas valiosas sobre coquetelaria?

Ale Bussab é co-criador e HeadBartender do Trinca Bar, a primeira vermuteria artesanal de São Paulo. Para ele, “ser bartender é atender, é poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. É também uma verdadeira abertura e quebra de barreiras”.

Márcia Martins tem mais de 30 anos de carreira e acumula passagens por casas de São Paulo, como Maní, Nola, Charco e Santa Gula. Atualmente, Márcia é responsável pelos coquetéis orientais do restaurante Watanabe, que ganhou notoriedade por sua carta de uísques japoneses. Além de uma expert em drinques, ela é uma defensora das mulheres no mundo da coquetelaria.

Marcelo Serrano é criador do Moscow Mule com espuma de gengibre, o drink mais famoso do Brasil depois da caipirinha. Atualmente, ele presta consultorias e foca em três projetos principais: o Grupo Adega Santiago, o G&T Bar, Varal 87 e o restaurante Bambu.

Para Marcelo, levar experiências inéditas para os clientes e ajudar a coquetelaria brasileira a crescer são seus maiores objetivos e paixões da profissão. Ele ainda dá uma dica para aqueles que pensam em trabalhar como bartender: “Estude, viaje e, principalmente, compartilhe o que aprendeu”.

