3 Brasseurs anuncia cerveja especial para o feriado da Independência

A microcervejaria 3 Brasseurs resolveu celebrar a independência do Brasil lançando uma cerveja especial no feriado de 7 de setembro. A casa, que é conhecida por suas cervejas autorais e limitadas, também oferece pratos típicos da França.

Desta vez, o lançamento é a Brazipa, uma releitura de outra receita autoral que fez bastante sucesso no ano passado, a Session IPA. A cerveja é feita com muito lúpulo e tem sabor amargo com dulçor moderado.

A bebida ainda traz uma fusão de notas terrosas, picantes e cítricas com aroma de frutas tropicais, pinho e chá-preto. Essa é mais uma boa opção de cerveja para o feriado. A Brazipa ficará disponível por tempo limitado nas unidades de Pinheiros e Itaim Bibi.

Serviço

@3brasseurs

R. dos Pinheiros, 227, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça e quarta das 12h às 15h e das 17h às 00h; de quinta a sábado das 12h à 01h; e aos domingos das 12h às 22h

R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi | Horário de funcionamento: de terça e quarta das 12h às 15h e das 17h às 00h; de quinta a sábado das 12h às 00h; e aos domingos das 12h às 22h