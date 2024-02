3 dicas de como planejar um bom churrasco para o Carnaval

O churrasco é frequentemente associado a eventos sociais, como encontros de família, amigos ou festas carnavalescas, devido à sua capacidade de alimentar um grande grupo de pessoas de forma fácil e econômica.

No entanto, garantir a qualidade requer uma organização adequada. O guia completo escrito por Felipe de Paula, com a colaboração do chef Fabio Lazzarini, oferece dicas essenciais. Leia o conteúdo completo.

Churrasqueira

Utilize bastante carvão e tenha paciência para que o fogo se espalhe uniformemente pela brasa, garantindo calor por mais tempo.

Acompanhamentos

Embora o foco seja nas carnes, os acompanhamentos desempenham um papel crucial. Para o chef, vinagrete, saladas, diversas receitas de arroz e vegetais complementam o churrasco.

Carnes

Opções como lombo suíno marinado, bananinha, contrafilé ou maminha, além de espetinhos de frango ou costela bovina, oferecem variedade e economia na compra.

Para outras dicas específicas, acesse a matéria também de Felipe de Paula, com o título ‘Cinco dicas para planejar o churrasco perfeito’.