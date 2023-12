3 dicas de harmonização ideal de bebidas com bacalhau para a Ceia de Natal

O bacalhau é um prato que sempre costuma aparecer nas festas de fim ano combinado com uma porção de pratos e bebidas. Mas você sabe qual a melhor forma de harmonizar o peixe?

Para as bebidas, os vinhos brancos e espumantes são ideais e combinam perfeitamente com o sabor do peixe. Já para os tintos é melhor escolher uma opção mais leve, como Pinot Noir ou vinhos rosé, segundo Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil e especialista em bacalhau.

Já para os acompanhamentos, batatas, ovos, cebola, azeitona e muito azeite são os ingredientes que mais combinam com o peixe.

“No entanto, a versatilidade do bacalhau é enorme, podendo ser elaborado com molho branco ou ao sugo, com tomate, brócolis, vagem, espinafre e pimentão”, afirma Almeida.

Ele diz ainda que há ingredientes menos comuns que combinam com bacalhau, como camarão, linguiça de porco e presunto parma. Essa opções trazem um contraste nos pratos que levam o peixe.

PUBLICIDADE

Para saber mais curiosidades e como preparar um bacalhau perfeito para o Natal, leia a matéria completa.