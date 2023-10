3 dicas de restaurantes em São Paulo para comer peixes e frutos do mar

São Paulo conta com diversas opções de restaurantes espalhadas pela cidade e, apesar de não ser litorânea, a capital paulista tem ótimos restaurantes especializados em peixes e frutos do mar.

Veja sugestões de lugares que servem boas opções de produtos do mar em São Paulo:

Banzeiro: o restaurante de culinária amazônica apresenta pratos com peixes e frutos do mar, que variam entre os mais típicos e os com influências contemporâneas. Entre as opções de pratos típicos da casa, está o Banda de Tambaqui Moqueada, em que o peixe é defumado na brasa, e acompanha um gratinado de feijão manteiguinha e farofa crocante com farinha Uarini, típica da culinária amazonense.

Dalmo Bárbaro: sua unidade na capital conta com uma variada seleção de pratos com peixes e frutos do mar e tem como um de seus carros-chefes a Prancha de Frutos do Mar, que pode servir de 2 a 4 pessoas com uma seleção de peixes, lula, polvo e camarão grelhados e temperados com especiarias, que acompanham lâminas de cebola e palmito pupunha.

Petiskin do Bob: como o nome sugere, o restaurante é conhecido pela qualidade e variedade de seus petiscos. Entre os itens das porções estão pastéis de camarão, Lula à Provençal, camarão empanado cremoso com catupiry ou ainda as iscas de peixe.

PUBLICIDADE

Para conhecer mais restaurantes de peixes e frutos do mar, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas, que são testadas e aprovadas, e podem ser replicadas em casa, confira aqui!