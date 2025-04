3 dicas para escolher a colomba pascal perfeita

A colomba pascal é um item clássico da Páscoa e que não pode faltar na mesa nesta época do ano. Mas você sabe como escolher a melhor de todas?

Ao Paladar, Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo, ensinou alguns truques para adquirir boas colombas. Confira abaixo:

Ingredientes

Na hora da compra, muitos elementos devem ser levados em consideração, e uma das coisas que você não pode deixar passar é a lista de ingredientes, que contribuirá para uma experiência sensorial mais prazerosa e saborosa.

“No rótulo, os ingredientes são descritos de forma quantitativa, ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que predomina no produto, e os outros seguem em ordem de quantidade. Por exemplo: farinha, leite, ovos, açúcar, frutas cristalizadas, fermento, sal, baunilha, raspas de laranja e limão. Nas versões encontradas em supermercados, é possível encontrar alguns conservantes, gorduras e lecitina, entre outros”, explicou a especialista.

Aroma

Caso tenha a possibilidade, sinta o cheiro do produto. Uma boa colomba deve apresentar aroma de manteiga com cítricos. Além disso, verificar se ela está bem embalada é importante.

Sabor

Se possível, também prove o alimento antes de levá-lo para casa. A textura deve ser leve, macia e úmida, com sabor amanteigado e bem adocicado.

Qual a melhor colomba pascal do mercado?

Colomba da Casa Santa Luzia arrematou o Selo Ouro da degustação do Paladar. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em busca de descobrir as melhores marcas de colomba pascal do mercado, Paladar realizou um teste com 13 marcas. A avaliação foi realizada às cegas e contou com um time de especialistas. Ao final da degustação, a colomba da Casa Santa Luzia foi eleita a melhor de 2025. Veja o ranking completo na matéria de Danielle Nagase.