3 dicas para escolher a melhor cerveja para o Carnaval

O carnaval é uma das épocas mais festivas do ano e na maioria das vezes bebidas alcoólicas são ingeridas durante bloquinhos e bailes temáticos. A cerveja, que é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros, não poderia ficar fora.

No entanto, por ser durante o verão, os dias de Carnaval tendem a ser muito quentes e algumas bebidas nem sempre são as melhores opções com esse calorão e podem acabar resultando em uma experiência desagradável.

Por isso, o Paladar consultou os mestres cervejeiros Rodrigo Louro e Kathia Zanatta, que destacaram a importância de cuidados necessários para selecionar cervejas durante o alto consumo nos dias mais quentes, confira:

Sempre é melhor dar preferência para opções com menos álcool, que são menos intensas. Já em relação à qualidade, o ideal é optar pelas cervejas que não passaram pelo processo de pasteurização - assegurando particularidades superiores.

Fique atento aos componentes, cervejas leves incluem outros ingredientes que não comprometem sua leveza e sabores ricos, fugindo da produção que segue a intitulada Lei alemã de pureza.

Outra boa opção são as cervejas que remetem aos sabores de frutas da estação. Segundo os especialistas, como o açúcar da fruta vira álcool, a cerveja vai ficar com todo o frescor do aroma e do sabor das frutas, sem ficar muito doce. Uma ótima sugestão para o carnaval.

Para saber mais dicas sobre como escolher as melhores cervejas para o verão e aproveitar o carnaval sem problemas, leia a matéria completa.