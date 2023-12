3 dicas para escolher o vinho perfeito na ceia de Natal

Os preparativos para o Natal já começaram com a chegada de dezembro e receitas de pratos, sobremesas, além das bebidas que serão servidas na ceia, entra a dúvida sobre a questão da harmonia.

Quando a harmonização é certeira, a combinação de pratos e vinhos, por exemplo, torna a experiência da refeição mais prazerosa.

Por isso, a colunista Suzana Barelli, do Paladar, preparou algumas dicas para ajudar na escolha do vinho para a ceia.

A primeira é que pratos e bebidas devem ter o mesmo “peso”, ou seja, um prato mais leve, como uma salada, pede um vinho leve, como os Sauvignon Blanc do Chile. Caso a receita seja mais incrementada, pode até ter um Sauvignon mais complexo. Já as receitas mais pesadas, por sua vez, pedem um tinto encorpado, como um Cabernet Sauvignon, um Syrah ou um Malbec.

A segunda dica para a ceia é prestar muita atenção nos acompanhamentos. Eles têm papel fundamental na escolha do vinho. O tender vai pedir um branco mais aromático, se o seu molho tiver mel ou frutas. Um bacalhau com natas combina com um branco mais cremoso. E a farofa pode precisar de um espumante.

O espumante também entra para a terceira dica, atuando como um coringa e ainda ajuda na hora de fazer o brinde. As bolhas casam com pratos mais gordurosos da noite, como se ajudassem a diluir a gordura da carne de porco, seja no pernil ou no lombo. O mesmo vale para as frituras.

Receitas testadas e aprovadas

