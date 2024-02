3 dicas para fazer beiju em casa

Diferente da tapioca, que é feita com a goma da mandioca, o beiju é produzido com uma massa mais grossa extraída da mandioca ralada e espremida. É justamente deste resíduo que ficou retido no pano, no saco ou no tipiti (prensa indígena trançada), que surge o beiju.

A massa do beiju, que é um preparo indígena, costuma ter mais fibras, o que ajuda a manter uma textura mais granulosa, macia e elástica, além de uma superfície crocante.

Não vou dizer que é ingrediente simples de se ter em casa, mas com algumas dicas, você pode prepará-lo sem problemas, confira:

Rale finamente e esprema num pano a mandioca descascada. Descarte o líquido. Esmigalhe o que ficou no pano e passe por uma peneira grossa. A massa pode ser misturada com a goma fresca, com goma já assada e com a massa puba ou mandioca mole, como se diz, deixada por vários dias na água para fermentar e amolecer.

Você pode temperar os beijus com sal, castanhas, caroço de umari e até mesmo formigas, se quiser. Os temperos usados vão de acordo com o critério de cada um.

Os beijus podem ser assados mais finos ou grossos em frigideiras, assim como tapiocas. Mas uma maneira diferente de prepará-los é embrulhar a massa em folha de sororoca ou de bananeira e cozinhá-los no forno de farinha ou secos ao sol.

Para saber mais sobre beijus e como prepará-los em casa, leia a matéria completa.