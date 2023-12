3 dicas para o preparo da melhor marinada para o pernil de Natal

Preparar um pernil pode parecer um processo difícil e demorado, mas estamos aqui para facilitar essa receita com as orientações do chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante. Com a chegada da ceia de Natal, é crucial ter todos os detalhes em mente.

Inicialmente, o chef Marcelo destacou a importância da marinada para carnes suínas, mencionando o tempo adequado para marinar. “Gosto de fazer a marinada do pernil aproximadamente 12 horas antes de assar”, ele comenta.

Marcelo observa que o pernil tende a perder líquido durante o cozimento, mas com a marinada, a carne não só mantém a umidade, como também ganha um sabor mais acentuado, descrito por ele como “intenso”.

“Muitas vezes, temos que tomar cuidado com as bebidas alcoólicas que colocamos na marinada. Bebidas como cerveja e vinho podem trazer um sabor muito intenso para a carne. Por isso, é importante diluir sua marinada com um pouco de água”, ele explica.

