3 dicas para preparar o famoso Bife Wellington sem erros e em casa

A gastronomia muitas vezes se entrelaça com a história, criando pratos que são mais do que uma refeição, mas uma homenagem. É o caso do Bife Wellington, uma receita que carrega em seu nome a reverência ao primeiro Duque de Wellington, Arthur Wellesley, o comandante britânico que liderou as tropas à vitória na Batalha de Waterloo, em 1815.

Nascido na Irlanda em 1769 e falecido na Inglaterra em 1852, Wellesley deixou um legado que vai além dos campos de batalha, alcançando até mesmo a mesa de jantar. O prato que leva seu título é um desafio para cozinheiros, mas também uma oportunidade de trazer uma peça da história para a culinária contemporânea.

A equipe do Paladar se dedicou a desmistificar a complexidade por trás da receita, criando um guia que promete facilitar o processo para cozinheiros amadores e profissionais. O resultado é um prato que, quando fatiado, revela uma carne suculenta e rosada, envolta em uma massa folhada crocante e dourada. Confira abaixo três dicas para facilitar o preparo do prato.

Duxelle: A pasta de cogumelos que compõe o recheio deve ser bem seca, evitando a presença de líquidos que podem comprometer a textura ideal do prato. Carne: A escolha da carne é crucial. Recomenda-se optar pela parte central do filé mignon, conhecida como chateaubriand, que apresenta maciez e espessura uniforme. Selagem: O processo de selar a carne deve ser realizado com a frigideira extremamente quente, garantindo uma superfície dourada e evitando que a carne solte água, o que poderia resultar em uma massa folhada encharcada.

