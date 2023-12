3 dicas para servir espumante na virada do ano e garantir o brinde perfeito

Com a chegada de dezembro, muitos já começam a fazer a contagem regressiva para o Réveillon e é comum brindarmos com espumante a chegada do novo ano.

E para aproveitar ao máximo a tradição e fazer bonito ao receber os convidados, é importante conhecer as técnicas adequadas, que vão desde a escolha da taça até a temperatura ideal para servir a bebida.

Ao site Curta Mais, o sommelier Renato Lutgens, da Casa Flora, contou algumas dicas para garantir um brinde perfeito na virada do ano, confira:

Para garantir uma boa experiência, certifique-se de manter o espumante na temperatura ideal, entre 6°C e 10°C. Em dias mais quentes, a temperatura pode ser um pouco mais baixa. Ao abrir a garrafa de espumante, garanta que a retirada da rolha aconteça sem som. Apesar de bonito, a pressão contida na embalagem é semelhante a uma panela de pressão e representa riscos reais. Agitar uma garrafa de espumante é quase que uma tradição, porém, é preciso tomar cuidado para o ato não comprometer a qualidade da bebida.

Receitas testadas e aprovadas

