3 dicas práticas para escolher chocolate na Páscoa

A Páscoa finalmente chegou e algo que faz sucesso nessa época são os chocolates, sejam eles em formato de ovos, bombons ou barras. Os supermercados, lojas e confeitarias já estão recheados de embalagens brilhantes que chamam atenção e guardam esses doces, induzindo os consumidores a comprarem.

No entanto, é importante prestar atenção na hora de adquirir chocolates, especialmente nesse período. Ao Paladar, a especialista no assunto, Juliana Aquino, explicou a melhor forma de comprar o doce e deu algumas dicas de como saber se o produto vale a pena comprar.

Menos é mais: a lista de ingredientes apresentada na embalagem do produto é o ponto de partida. Quanto menos ingredientes, maiores as chances de o produto ter mais qualidade.

Pesquisar antes da compra: conferir as avaliações e comentários sobre o produto é um bom caminho para escolher um bom chocolate. Busque por produtos que já ganharam algum prêmio ou se saíram bem em testes como os realizados por Paladar.

Quanto mais cacau, melhor: a porcentagem alta de cacau indica uma maior quantidade de triptofano (antidepressivo) e compostos fenólicos (antioxidantes e anti-inflamatórios). A porcentagem ideal para um chocolate de qualidade é partir de 56%. Mas apenas quantidade de cacau não é garantia de qualidade, portanto, fique atento nos outros aditivos.

Testes de Páscoa

Para te ajudar na missão de escolher o chocolate ideal para a Páscoa, o Paladar realizou recentemente um teste com ovos de Páscoa ao leite mais vendidos nos supermercados. A prova foi realizada às cegas com um time de jurados, que avaliaram aspecto visual, aroma, textura e sabor dos produtos.

Ao final da degustação, eles concluíram que o ovo de Páscoa ao leite Ferrero Collection é o melhor. Ele faz parte da coleção da Ferrero do Brasil e é produzido em São Paulo (veja o ranking completa aqui).

Além do teste de ovos de Páscoa, o Paladar colocou à prova as colombas pascais, também tradicionais da época. Foram degustada 10 amostras, avaliando aspectos como aroma, umidade e densidade da massa, aparência, qualidade e distribuição das frutas (veja o resultado do teste aqui).

Para saber mais dicas sobre chocolates e Páscoa, leia a matéria de Chris Campos, no Paladar.