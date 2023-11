3 drinques super refrescantes para encarar a onda de calor

Com a chegada dos dias quentes e a expectativa para o verão, drinques saborosos e refrescantes são super bem-vindos. Pensando nisso, o Paladar listou alguns drinques deliciosos que são a cara do calor, desde os mais conhecidos aos mais sofisticados.

A seguir, confira três opções de drinques:

Caipirinha

O drinque mais conhecido do brasil é tradicionalmente feito com cachaça, limão e açúcar. Mas há variações com outras bebidas, como a caipiroska, feita com vodca, e também com frutas, como o morango.

Champanhe Cocktail

O drinque leva frutas secas, e é ideal para se refrescar. Com cara da piscina, a combinação é feita com champanhe e é fácil de ser replicada.

Aquela onça

O drinque é complexo e leva vários tipos de ingredientes, como cachaça, gim, suco de limão, amaro Lucano e chimarrão frio. A receita é ideal para os dias mais quentes.

