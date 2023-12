3 espumantes frutados para comemorar o Natal e Ano-novo

As festas de fim de ano já estão batendo na porta e um item que não pode faltar é o espumante, tradicionalmente usado para brindar as datas comemorativas. E uma opção interessante para servir nas ceias são os espumantes frutados.

Os especialistas Felipe Campos, professor da escola The Wine School; Rodrigo Lanari, dono da consultoria Winext; e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar, provaram uma série de vinhos e selecionaram alguns frutados que vão bem no Natal e Ano-novo, confira:

Gazzaro Brut (Serra Gaúcha, Brasil)

Elaborado apenas com a chardonnay em Flores da Cunha, traz borbulhas grandes e abundantes. Em cor amarelo verdeal, os aromas remetem às frutas brancas e também a um toque vegetal, lembrando ervas e gramas. Tem corpo leve, fresco, mas com pouca persistência.

Monte Paschoal Extra Brut Rosé (Farroupilha, Brasil)

Elaborado apenas com a pinot noir, é um rosé de coloração clara, com perlage fina. Seus aromas remetem a notas de frutas maduras, quase doces, lembrando morangos. É um charmat longo (quefica quatro meses em contato com as leveduras). De corpo médio, tem textura um tanto rústica e leve amargor final.

La Linda Luigi Bosca (Mendoza, Argentina)

As notas frutadas, lembrando pera e maça, e um toque floral são a marca deste espumante, elaborado com as uvas chardonnay e sémillon. Tem borbulhas pequenas, corpo médio, equilibrado e com frescor.

