3º Festa da Coxinha acontece neste final de semana em São Paulo

Na sexta-feira (15), o município de Limeira, em São Paulo, comemorou 197 anos de fundação em meio à grande Festa da Coxinha, que chegou à sua 3ª edição e reuniu cerca de 7 mil pessoas, conforme apontam as estimativas dos organizadores.

O evento trouxe aos visitantes 30 receitas diferentes de coxinha, em versões doces e salgadas cujos preços variam entre R$ 8 e R$ 12, além de bebidas comercializadas pelas entidades assistenciais.

Para que o processo de compra e venda dos produtos seja seguro, o local opera com um sistema único de cartões, que podem ser carregados com crédito para utilizar na Praça de Alimentação, segundo informações do site E-Limeira.

Além disso, o evento conta com 30 expositores e atrações musicais ao vivo, que acontecem nos palcos 1 e 2 do Parque Cidade. A programação completa para este domingo, que é o último dia da edição, pode ser conferida logo abaixo:

Palco 1:

12h – Banda Arthur Giambelli (The Beatles)

13h – João Pacífico – Um Coração de Saudade

14h – Ilumia Samba

16h30 – Pessoas Cinzas Normais (Especial Roberto Carlos)

19h – Johnny Moura (Sertanejo)

Palco 2:

13h – Gabriel Archangelo (Rock)

14h30 – Domingos Jazz band

15h – Lucas Ribeiro e Juliane (Sertanejo)

17h30 – Threetles (Tributo Beatles)

19h30 – Retrô Pop

Receitas testadas e aprovadas

Ficou com vontade de experimentar as coxinhas do festival, mas está longe de Limeira? O Paladar traz a solução até a sua cozinha: aprenda a fazer coxinha em casa com uma de nossas receitas exclusivas. Confira o passo a passo aqui.