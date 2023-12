3 ideias de presentes únicos para amantes de gastronomia

Quando entramos em um restaurante, algo que normalmente notamos é a arrumação das mesas, com pratos, talheres e guardanapos bem organizados. Isso faz parte da experiência, não é mesmo? Claro, provar comidas deliciosas é essencial, mas uma mesa bem arrumada também conta muito.

Os chefs entendem a importância disso e por isso escolhem utensílios que combinam beleza e funcionalidade. Pensando nisso, fizemos uma seleção de três itens de cozinha que são perfeitos tanto para uso próprio quanto para presentear alguém que adora cozinhar.

Utensílios para a mesa de Natal (especial natalino)

Como as comemorações natalinas estão chegando, os convidados merecem aquela arrumação especial na mesa. Com a ajuda do Estadão Recomenda, esse guia clássico vai te ajudar.

PUBLICIDADE

São opções para todos os gostos, desde aqueles modelos mais tradicionais até os mais modernos, entre sousplat, pratos de diferentes formatos, toalhas e mais. O destaque vai para a tábua de petisco com exemplares de estrela ou da árvore, ideal para você rechear!

Conjunto de panelas

Com a arrumação da mesa já resolvida, é hora de focarmos na cozinha. Escolher utensílios que oferecem praticidade no preparo das receitas pode fazer toda a diferença. E não é só sobre funcionalidade: as panelas modernas também adicionam um toque de beleza à cozinha com suas cores contemporâneas. Confira quatro modelos de panelas recomendados pelo Estadão Recomenda, perfeitos para elevar o nível da sua cozinha, e aprenda a escolher a sua panela com a matéria do Paladar.

Manteigueira francesa

Com um nome que evoca sofisticação, a manteigueira francesa não decepciona em uso e design. Ideal para um café da tarde refinado, ela não só encanta pelo sabor, mas também pelo estilo. Para manter a manteiga nas melhores condições, escolhemos cuidadosamente modelos de manteigueira francesa que preservam suas propriedades.

PUBLICIDADE

Disponíveis para compra online, há opçõess em porcelana, cerâmica e pedra-sabão, atendendo a diferentes preferências e adicionando um toque de elegância à sua mesa. Escolha a que mais combina com seu gosto e eleva a experiência do seu café da tarde.