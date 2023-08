3 itens de coquetelaria para dar de presente no Dia dos Pais

Com o Dia dos Pais cada vez mais próximo, os que ainda não compraram presentes estão correndo para encontrar algo que agrade e ao mesmo tempo tenha algum significado para os papais.

Aos amantes de um bom drinque e entusiastas da coquetelaria, receber utensílios para aprimorar as técnicas como bartender da família pode cair como uma luva.

Afinal, os equipamentos fazem com que os drinques sejam mais sofisticados e saborosos. Além de ajudar de diversas formas, seja para servir a bebida com mais elegância ou na dosagem dos ingredientes. E no final das contas, todos saem ganhando, não é mesmo?

Para ajudar no momento de escolher os melhores produtos de coquetelaria, o co-criador e bartender do Trinca Bar, Ale Bussab, compartilhou três dicas valiosas de presente para seu pai fazer drinques especiais. Confira aqui.