3 lugares para comer sonho em São Paulo

Feito com um pão macio e delicado, coberto com açúcar de confeiteiro e recheado com creme (normalmente nos sabores doce de leite, chocolate ou baunilha), o sonho é um dos doces mais famosos na vitrine das padarias brasileiras.

Além dos sabores convencionais, a iguaria pode ser feita em outras versões para lá de saborosas, e se você é um fã declarado do doce, pode conferir as indicações das confeiteiras Carolina Vascen e Carolina Molena, da Donuts Damari e da Mil confeitaria, respectivamente; Izabela Dolabela, chef do it.kitchen; e a influenciadora digital especializada em culinária Maria Eduarda Musa.

Empório Santa Maria

Padaria responsável por oferecer itens de muita qualidade, inclusive quando o assunto é sonho, o Empório tem uma versão fofinha, cremosa e sempre fresca, ideal para o café da tarde ou da manhã. Por lá, trabalham com dois sabores: creme de baunilha (R$ 5,49) e doce de leite (R$ 5,56).

Onde: Avenida Cidade Jardim, 790, Jardim Paulistano. Telefone: (11) 95818-7139. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 22h; domingo, das 8h às 21h.

Duo 38

A Duo 38 é uma padaria artesanal que produz, entre outros itens da panificação, sonhos com sabores diferencados, entre eles creme de cumaru, chocolate belga e limão siciliano.

Onde: a padaria atende apenas por delivery, que pode ser solicitado via WhatsApp, pelo número (11) 98813-7254 ou via Instagram (@duo38paes). As encomendas podem ser feitas às segundas e quartas-feiras, e fornadas saem às quartas e sextas-feiras.

Nouzim

A Nouzim oferece sonhos pelo preço único de R$ 15 com sabores para todos os gostos. A casa aposta na surpresa e elabora um novo todos os dias, como lavanda, tangerina, maracujá, entre outros diferentões, além de ter a massa frita na hora.

Onde: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros. Telefone: (11) 3816-0210. WhatsApp: (11) 97504-2201. Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 19h.

