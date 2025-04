3 lugares para experimentar sobremesas de chocolate nesta Páscoa

Em busca das sobremesas mais chocolatudas de São Paulo, que têm tudo a ver com a Páscoa, Paladar decidiu explorar alguns lugares incríveis que servem delícias de chocolate e que são de dar água na boca.

Ça-Va Café

A primeira parada foi no Ça-Va Café, do renomado chef Erick Jacquin. Um dos destaques por lá é o éclair, um clássico da confeitaria francesa, recheado com creme de chocolate e coberta com mais chocolate - e ainda vem com uma moedinha de chocolate com a carinha do chef!

E claro, não dava para sair sem experimentar o petit gâteau, que também é um clássico em forma de chocolate.

Vivianne Wakuda Pâtisserie

Depois de saborear os doces franceses, Paladar pulou para os sabores japoneses na Vivianne Wakuda Pâtisserie, onde a autêntica confeitaria yogashi brilha.

Um dos clássicos da casa é o choux cream, feito com uma massa leve e um recheio suave de chantilly. O sabor tradicional é baunilha, mas para celebrar a Páscoa, o escolhido foi o de chocolate.

Também vale provar o pão de mel em formato de flor de cerejeira, feito com chocolate meio amargo, e o bombom de chocolate branco recheado com yuzu - uma fruta cítrica japonesa que dá um toque especial ao doce.

Mata Café

Para encerrar a doce jornada, o estabelecimento escolhido foi o Mata Café, do chef Antonio Bachour, que já foi eleito duas vezes o melhor confeiteiro do mundo pelo The Best Chef Awards.

No local, os folhados são o destaque, como o pain au chocolat, que é um verdadeiro clássico francês. Mas outra opção super brasileira chama a atenção: uma massa folhada com recheio de brownie e brigadeiro.

Para completar a experiência, o doce recheado com mousse de chocolate meio amargo e o Bachour Rocher, que traz um praliné de avelã, são as escolhas perfeitas.