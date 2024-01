3º melhor azeite extra virgem do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

Valorizado por enriquecer sabores saudáveis em preparos culinários, o azeite extra virgem da marca Cocinero destacou-se como o terceiro melhor do mercado em um teste realizado pelo Paladar com a participação de especialistas.

O produto argentino possui sabor acentuado com toques de amargor e picância, além do aroma frutado maduro evidente. No entanto, os jurados apontaram defeito perceptível neste último critério avaliado.

Devido a essas características, o Cocinero ficou abaixo do O.live & Co (2º) e Las Doscientas (1º), que obtiveram outros aspectos ressaltados entre os goles de água com gás para limpar o paladar. Quer saber mais sobre a degustação às cegas? Leia o conteúdo de Chris Campos.