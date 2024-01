3ª melhor maionese do mercado: saiba qual foi o critério dos especialistas

A maionese é um tipo de molho universal que combina com várias receitas, sendo é indispensável no hambúrguer. Esse condimento, que sempre está na dispensa dos brasileiros, pode ser feito em casa ou comprado pronto no mercado, vai depender da disponibilidade de cada pessoa.

Mesmo com a praticidade de já adquirir a maionese pronta, a opção caseira sempre será a melhor. Mas, caso isso não seja possível, o Paladar selecionou as melhores maioneses do mercado que trazem esse gostinho “caseiro”.

Um time de jurados convidados realizou um teste às cegas com oito marcas de maionese. Os produtos foram provados puros e também em bolachas cream cracker. O critério principal na avaliação foi buscar por um sabor caseiro e nostálgico.

De acordo com os especialista, a Hellmann’s foi a terceira melhor e agradou no quesito sabor, definido como suave e equilibrado na acidez, apesar de estar distante da versão que é feita em casa. A textura foi avaliada como leve e agradável na boca.

Para saber a posição das outras marcas testadas pelos jurados, leia a matéria completa.