3 melhores comidas de rua da Califórnia, segundo o TasteAtlas

Comida de rua tem em praticamente todos os países e, geralmente, é a opção certeira para dias corridos. Na Califórnia (EUA), algumas opções se destacam mais do que outras, segundo o TasteAtlas. Confira abaixo o ranking das três melhores comidas de rua da região:

Burrito (3º lugar)

Com 4,3 estrelas, do total de 5, o burrito conquistou o terceiro lugar. Ele é formado pela tortilha, que geralmente leva farinha de trigo entre os ingredientes, e combinado com recheios diversos, como guacamole, queijo, carne, feijão e outros: cada mordida revela a combinação de sabores.

Carne Asada Burrito (2º lugar)

Já a Carne Asada Burrito, mais consumida em San Diego, consiste em uma tortilha de tamanho maior, que inclui por dentro carne, pico de gallo e guacamole. Ocupando a segunda posição, o prato levou 4,4 estrelas conforme a votação popular.

PUBLICIDADE

Carne Asada Fries (1º lugar)

Enquanto isso, a carne assada frita (4,4 estrelas) se destacou como campeã, comumente consumida à noite. Ela carrega principalmente batata frita, mas ganha alguns complementos especiais: queijo, guacamole, creme azedo, carne assada e molho picante.

TasteAtlas

O TasteAtlas não tem avaliação de cunho profissional, e sim é um site de uso livre para pessoas de qualquer lugar do mundo, que registram experiências pessoais em restaurantes, consumo de pratos, bebidas típicas e polos gastronômicos.

Cada lista elaborada pela plataforma contabiliza as notas atribuídas pelos usuários, que vão de 0,5 a 5. Com a média calculada, o site divulga as classificações gerais.

PUBLICIDADE

Veja também: melhores petiscos dos Estados Unidos

Gostou? Além de conhecer mais sobre comida de rua em outro local, você pode descobrir quais petiscos conquistaram o pódio de outro ranking do TasteAtlas. Veja a matéria completa aqui.