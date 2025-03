3 melhores marcas de cerveja pilsen do Brasil

Dona de muitas espumas, a cerveja pilsen ganhou a atenção dos brasileiros e espaço garantido no copo de muitos cervejeiros. Originária de uma cidade de mesmo nome que fica na República Tcheca, a bebida responsável por um amargor sensível e uma alta drinkability se tornou o alvo de uma avaliação às cegas.

Nesta iniciativa 100% editorial do Paladar, 17 marcas foram testadas por um time de especialistas para entender qual é a que se destaca entre todas. As amostras escolhidas são de produção nacional e foram despersonalizadas para que não fossem identificadas pelo júri. Confira quem foi os ganhadores:

Selo Bronze - Dama

A Dama foi considerada a cerveja pilsen medalha de bronze pelos jurados de Paladar Testou Foto: Alex Silva

Dona do terceiro lugar, a marca Dama se mostrou equilibrada. Na opinião dos jurados, a amostra seria mais agradável caso tivesse notas maltadas mais presentes. A lata de 600 ml foi comprada no Mambo, por R$16,98.

Selo Prata - Antarctica

A Antarctica levou a medalha de prata em relação às 17 cervejas pilsen do Brasil Foto: Alex Silva

A marca Antarctica conquistou o segundo lugar e foi elogiada por sua aparência. Segundo os especialistas, ela é fresca e equilibrada no paladar, não tendo nenhum defeito aparente. O produto de R$2,99 tem 269 ml e foi comprado na St. Marché.

Selo Ouro - Krug

Krug, considerada a melhor pilsen do Brasil por júri de Paladar Foto: Alex Silva

Em primeiro lugar, a marca Krug agradou muito os jurados com o seu brilho, borbulhas pequenas e uma ótima consistência da espuma agradaram. Ele revelou nitidamente o lúpulo e uma agradável nota de amargor. A amostra de 500 ml custou R$, 16,98 e foi adquirida no Mambo.

Cervejas artesanais

